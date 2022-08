PRONOS PARIS RMC Les paris sur Strasbourg - Monaco du 6 août - Ligue 1

Notre pronostic: Strasbourg ne perd pas contre Monaco et moins de 3,5 buts dans le match (1.84)

Pas de vraiment de raison d'être optimiste pour Monaco ce soir à la Meinau ! En effet, l'ASM n'a battu que Portimonense en amical, pour deux défaites et deux nuls, avant de se faire accrocher à Louis II par le PSV Eindhoven au 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions. Le duo d'attaque Ben Yedder/Volland a été inexistant face aux Néerlandais. Il est incontestable que les Monégasques ne sont pas encore prêts et le calendrier ne les a pas gâtés pour l'ouverture du championnat. Un déplacement en Alsace n'est jamais facile, surtout pour les joueurs de la Principauté. Ils restent effectivement sur trois défaites (2-1, 1-0 et 1-0) et un nul en quatre ans dans l'Est de la France. Par ailleurs le Racing n'a perdu qu'un seul match de préparation (2-1 face à Cagliari) pour trois victoires et un nul. Vous aurez par ailleurs noté que depuis le début de l'année 2022, les Alsaciens sont invaincus à domicile: six succès et trois nuls contre Nice, Lyon et le Paris-SG ! Pour toutes ces raisons, je ne vois pas Monaco gagner à Strasbourg. Alors banco sur le 1N et moins de 3,5 buts (1.84)... voire moins de 2,5 buts (2.30). A vous de voir !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Strasbourg - Monaco:

Pari sûr: 1N (1.43)

Pari de folie: Strasbourg gagne 1-0 (8.00)

Buteur: Ajorque (3.10)

MyMatch: 0-0 mi-temps, 1N et moins de 2,5 buts dans le match (4.10)

Les autres paris du jour:

Amiens bat Annecy (2.30)

Aberdeen bat St Mirren (1.94)

Wolfsburg bat le Werder (1.86)

Dortmund bat Leverkusen (2.05)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 31.30

