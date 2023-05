PRONOS PARIS RMC Les paris sur Strasbourg – Nice du 13 mai – Ligue 1

Notre pronostic : Strasbourg ne perd pas contre Nice et les deux équipes marquent (2.30)

Le Racing est en train de faire le boulot pour son maintien en Ligue 1 mais il faudrait encore glaner quelques points. Les Strasbourgeois ont remporté trois de leurs quatre dernières rencontres contre Ajaccio, à Reims et il y a six jours à Nantes. Ils se retrouvent donc avec trois longueurs d’avance sur les Canaris, premiers relégables. L’OGC Nice va mieux après une longue série noire de sept rencontres sans victoire. Les Aiglons viennent de l’emporter à Troyes et face à Rennes. L’Europe semble tout de même inatteignable avec huit points de retard sur le top 5. Je ne les vois pas gagner à la Meinau qui va être très important pour pousser son club vers le maintien. Je vous propose donc de miser sur le 1N avec les deux équipes qui marquent pour une cote de 2.30 !

Les autres pronostics sur Strasbourg – Nice :

Le pari de folie : match nul (3.30)

Le pari sûr : Diallo, Moffi ou Laborde marque (1.38)

Le buteur : Habib Diallo (2.40)

Le MYMATCH : Strasbourg ne perd pas, les deux équipes marquent, Diallo ou Moffi buteur (3.25)

Pariez sur Strasbourg – Nice ici !

Les autres options :

Francfort ne perd pas contre Mayence et les deux équipes marquent (1.96)

L’Union Berlin ne perd pas contre Fribourg et les deux équipes marquent (2.35)

Osasuna bat Almeria (2.05)

Aston Villa ne perd pas contre Tottenham et moins de 3,5 buts (1.90)

Cote totale des cinq paris du jour : 41.26