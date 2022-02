PRONOS PARIS RMC Les paris sur Strasbourg - Nice du 26 février - Ligue 1

Notre pronostic: Strasbourg ne perd pas et les deux équipes marquent (2.15)

Qui aurait pu penser en début de saison que ce Strasbourg - Nice pourrait être décisif dans la course pour une place sur le podium de Ligue 1 ? Pourtant c'est bien le cas. Le RCSA (4e) reviendrait à égalité avec l'OGCN (3e) en cas de victoire ce soir à la Meinau. Lors du match aller à l'Allianz Riviera, les Alsaciens avaient créé la sensation en s'imposant 3-0. Le bilan des deux clubs est sensiblement le même en 2022. Cinq succès, un nul et deux revers pour les Strasbourgeois. Six victoires et deux défaites pour les Niçois... toute compétition confondue. Comme les Aiglons voyagent très bien cette saison même s'ils viennent de perdre à Lyon, un score de parité n'aurait rien de surprenant. Mais si cela doit pencher d'un côté, je donnerais un léger avantages au Racing devant son public qui sera en ébullition cet après-midi pour une rencontre capitale pour l'Europe. Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le 1N avec des buts de chaque côté afin de doubler votre mise de départ.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

