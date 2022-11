PRONOS PARIS RMC Les paris sur Suisse - Cameroun du 24 novembre – CDM 2022

Notre pronostic : la Suisse bat le Cameroun et moins de 3,5 buts (2.05)

Pour la Suisse cette rencontre sera très importante avant d’affronter les deux favoris du groupe G (le Brésil et la Serbie). Les Helvètes ont été catastrophiques en début d’année avant de se mettre dans le rythme et remporter de gros matchs face au Portugal, en Espagne et contre la République Tchèque. Embolo, très bon avec l’AS Monaco, pourrait bien aider sa nation à aller chercher un beau succès d’autant que la phase de qualification avait été énorme pour les Suisses, premiers de leur groupe sans perdre une rencontre, et finissant devant l’Italie. Les Camerounais ne sont pas rassurants en ce moment avec une série de quatre matches sans succès dont deux défaites contre l’Ouzbékistan et en Corée du Sud, suivies de deux nuls face à la Jamaïque et le Panama. C’est pour cela que je ferai plutôt confiance aux Suisses que je vois s’imposer. Je ne pense pas que l’on verra un florilège d’occasions donc je vous propose la victoire de la « Nati » avec moins de 3,5 buts (2.05) !

Les autres pronostics sur Suisse - Cameroun :

Le pari sûr : la Suisse ne perd pas et moins de 4,5 buts (1.25)

Le pari de folie : 1-0 ou 2-0 pour la Suisse (3.10)

Le buteur : Breel Embolo (3.25)

MYMATCH : la Suisse gagne, moins de 3,5 buts et Embolo ou Seferovic buteur (3.35)

