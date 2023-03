PRONOS PARIS RMC Les paris sur Tottenham - Milan du 8 mars – Ligue des champions

Notre pronostic : Tottenham ne perd pas contre Milan et moins de 2,5 buts dans le match (2.00)

L’irrégularité de Tottenham complique les pronostics sur ce 1/8 de finale retour de Ligue des champions. Celle du Milan AC aussi. Les Spurs ont gagné sept matches pour autant de perdus et un seul nul depuis la reprise. A domicile en Premier League, les Londoniens ont enregistré neuf victoires et quatre revers mais aucun partage de points. Chez eux, après la Coupe du monde, ils comptent des succès face à Chelsea (2-0), West Ham (2-0), Man. City (1-0) et Portsmouth (1-0), en coupe, mais des défaites contre Arsenal (0-2) et Aston Villa (0-2) ... soit moins de 2,5 buts dans 100 % des cas. De son côté, Milan a été catastrophique juste après la reprise : une victoire lors des huit premiers matches toute compétition confondue, puis a signé quatre succès consécutifs avant de rechuter à Florence le week-end passé. A l’aller, à San Siro, les Rossoneri se sont imposés 1-0 et on sait que les Italiens savent très bien défendre un petit avantage en Coupe d’Europe. Comme les Spurs marquent peu et encaissent très peu de buts devant leur public, il me semble judicieux de jouer le 1N avec moins de 2,5 buts pour doubler la mise !

Fiabilité : 50 %

