PRONOS PARIS RMC Les paris sur Toulouse - Lyon du 14 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Lyon ne perd pas à Toulouse et les deux équipes marquent (1.98)

L’OL n’a pas le choix et se doit de l’emporter pour rester au contact du top 5. Pour le moment les Lyonnais comptent trois points de retard sur le Stade Rennais et cinq sur le LOSC. Lyon reste sur deux succès en championnat et à bien réagi après son élimination en Coupe de France en battant le Stade Rennais (3-1). Attention tout de même car les Toulousains doivent rester concentrés avant la finale de la Coupe de France qui se disputera le 29 avril. Toujours est-il qu’en Ligue 1, le Téfécé n’a plus rien à jouer et je me dis que la motivation sera plutôt du côté de Lyon. Je pencherais donc pour le N2. Etant donné que l’attaque toulousaine est très performante, je vous suggère de miser sur les deux équipes qui marquent pour faire gonfler la cote.

Les autres pronostics sur Toulouse – Lyon :

Le pari sûr : les deux équipes marquent (1.45)

Le pari de folie : match nul (3.75)

Le buteur : Lacazette (2.00)

Le MYMATCH : Lyon ne perd pas, les deux équipes marquent, Lacazette ou Dalinga buteur (2.55)

Pariez sur Toulouse – Lyon ici !

Les autres options :

Famalicao bat le Vitoria Guimaraes (2.15)

La Lazio gagne à La Spezia et moins de 3,5 buts (2.10)

Les deux équipes marquent entre le Rayo Vallecano et Osasuna (1.98)

Schalke ne perd pas contre le Hertha Berlin et les deux équipes marquent (2.25)

Cote totale des cinq paris du jour : 39.83