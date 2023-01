PRONOS PARIS RMC Les paris sur Troyes - Lens du 28 janvier - Ligue 1

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Troyes et Lens (4.00)

Quels clubs de Ligue 1 ont concédé cette saison le plus de matches nuls à domicile ? Troyes et Strasbourg: six chacun ! Pour l'ESTAC, c'est en neuf rencontres. Les Aubois (14e) n'ont chuté qu'à deux reprises devant leur public, contre Toulouse lors de la deuxième journée et Marseille il y a trois semaines... mais n'ont remporté qu'un match, face à Angers, la lanterne rouge du championnat. On peut donc à priori exclure la victoire troyenne. Mais le nul n'est absolument pas à écarter. En effet, Lens (2e) a concédé cinq fois le nul en neuf déplacements. Seuls Reims (6) a fait plus. Enfin, en championnat, le Racing ne s'est imposé à Troyes qu'à deux reprises au 21e siècle (en douze déplacements). Dans ces conditions... pourquoi ne pas tenter ce magnifique pari de folie (4.00) avec un partage des points ?

Fiabilité : 35 %

Les autres pronostics sur Troyes - Lens:

Pari du jour: N2 et les deux équipes marquent (2.10)

Pari sûr: N2 et moins de 4,5 buts dans le match (1.32)

Buteur: Openda (2.25)

MyMatch: N2, les deux équipes marquent, Openda buteur (3.85)

Les autres options:

Nul entre Marseille et Monaco (3.70)

Nul entre Hoffenheim et M'Gladbach (3.90)

Cote totale pour les trois paris de folie du jour: 57.72

