PRONOS PARIS RMC Les paris sur Tunisie - Australie du 26 novembre - Coupe du monde

Notre pronostic: la Tunisie ne perd pas contre l'Australie et moins de 2,5 buts dans le match (1.92)

Difficile d'envisager la défaite de la Tunisie après son 0-0 contre le Danemark en ouverture ! Les Aigles de Carthage ont réussi un bon match mardi et si Casper Schmeichel a été le meilleur Danois, c'est peut-être parce que les Tunisiens méritaient les trois points. Ils se positionneraient en candidats à la qualification pour les 1/8 de finale en cas de succès face à l'Australie, qui elle, serait alors éliminée. Je donnerais un avantage aux partenaires de Wahbi Khazri mais je ne peux exclure le match nul. N'oublions pas que la Tunisie n'a battu que le Panama dans l'histoire des phases finales de la Coupe du monde (une victoire en seize matches) et n'a jamais passé le premier tour. Par ailleurs, les Australiens jouent leur survie. A priori, on ne devrait pas assister à un festival offensif entre ces deux sélections. Par conséquent, je vous conseille le 1N et moins de 2,5 buts pour doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 60 %

