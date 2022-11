PRONOS PARIS RMC Les paris sur Tunisie - France du 30 novembre - Coupe du monde

Notre pronostic: la France bat la Tunisie par au moins deux buts d'écart (2.15)

Il faudrait un véritable miracle pour que la Tunisie, qui n'a jamais atteint le deuxième tour d'une Coupe du monde, se qualifie pour les 1/8 de finale. Difficile d'envisager qu'une équipe qui n'a pas encore marqué puisse s'imposer largement contre la France, championne du monde en titre, déjà qualifiée et quasi certaine de finir en tête du groupe D. Même si Didier Deschamps fera largement tourner son effectif, les Bleus partiront quand même hyper-favoris avec, à priori, le trio Coman/Thuram/Mbappé en attaque et tous les joueurs qui seront alignés voudront prouver qu'ils valent mieux que leur rôle de remplaçant. Lloris, Koundé, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé et Giroud devraient être laissés au repos. Malgré cela, la France est largement au-dessus des Aigles de Carthage. Je vous propose donc de parier sur un succès des Bleus par au moins deux buts d'écart. Pour les buteurs, je vous suggère de privilégier Mbappé bien sûr mais aussi Thuram, surtout s'il est aligné en pointe à la place de Giroud.

Fiabilité : 60 %

Les autres pronostics sur Tunisie - France:

Pari sûr: la France gagne (1.50)

Pari de folie: la France gagne 2-0/3-0 (3.80)

Buteur: Mbappé (2.05)

MyMatch: la France gagne, Mbappé et Thuram marque (5.80)

Pariez sur Tunisie - France ici