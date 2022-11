PRONOS PARIS RMC Les paris sur Uruguay - Colombie du 24 novembre – CDM 2022

Notre pronostic : l’Uruguay bat la Corée du Sud et au moins deux buts (2.10)

C’est une rencontre très intéressante dans ce groupe H avec les deux sélections qui, sur le papier, devraient se disputer la 2e place derrière le Portugal. L’Uruguay a de grandes ambitions et n’a perdu qu’une seule fois cette année (contre l’Iran 1-0) pour sept succès et un nul. Après un début difficile en qualification pour le Mondial, la Celeste a terminé en boulet de canon pour décrocher son ticket. La Corée du Sud a des arguments pour embêter les doubles champions du Monde notamment en la personne d’Heung-Mi Son. Le joueur de Tottenham est LA star de la sélection mais vient de se faire opérer et arrive amoindri. Cela reste un coup dur surtout pour cette première rencontre. C’est pourquoi je vois le succès de l’Uruguay porté par l’association Nunez/ Suarez. Avec Cavani sur le banc, on peut imaginer des buts, au moins deux pour ma part pour doubler la mise !

Les autres pronostics sur Uruguay - Colombie :

Le pari sûr : l’Uruguay ne perd pas et au moins un but (1.29)

Le pari de folie : 2-0, 3-0 ou 2-1 pour l’Uruguay (3.10)

Le buteur : Luis Suarez (2.90)

MYMATCH : l’Uruguay gagne, au moins deux buts et Luis Suarez ou Darwin Nunez buteur (2.60)

