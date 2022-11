PRONOS PARIS RMC pari sûr du 5 novembre - Série A - Italie

Notre pronostic: le Milan AC bat Spezia Calcio par au moins deux buts d'écart (1.52)

Battus sur la pelouse du Torino le week-end dernier car ils avaient sûrement la tête à leur match décisif face à Salzbourg en Ligue des champions de mercredi, les Rossoneri doivent rebondir en championnat après avoir validé leur billet pour les 1/8. La victoire 4-0 face aux Autrichiens a redonné beaucoup de confiance aux Milanais qui devraient s'imposer facilement contre Spezia Calcio (16e) qui ne met plus un pied devant l'autre depuis le 1e octobre: un point sur quinze possibles, soit quatre défaites et un nul en cinq journées. Par ailleurs, cette équipe n'a toujours pas marqué un seul point en déplacement, ni même un seul but... mais en a encaissés treize. En cas de succès, presque certain, Milan pourrait aussi profiter du fait que les deux clubs qui le devancent, l'Atalanta et Naples, s'affrontent à Bergame.

Fiabilité : 80 %

Les autres options:

Le Werder bat Schalke 04 (1.64)

Le Bayern gagne sur la pelouse du Hertha (1.25)

Dortmund bat Bochum par au moins deux buts d'écart (1.56)

Barcelone bat Almeria par au moins deux buts d'écart (1.24)

Man. City bat Fulham par au moins deux buts d'écart (1.35)

Porto bat Paços Ferreira par au moins deux buts d'écart (1.35)

Le Sporting bat Guimaraes (1.34)

La Salernitana ne perd pas contre la Cremonese (1.30)

Cote totale pour les neuf paris sûr: 19.13

