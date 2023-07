PRONOS PARIS RMC Qui sera la grande gagnante de Wimbledon 2023 ? – WTA

Le tableau féminin est finalement globalement homogène cette année. Focus sur les favorites et outsiders d'un tournoi où il peut tout se passer !

Iga Swiatek, une favorite pas si évidente (4.00)

On ne la présente plus. Iga Swiatek domine le tennis féminin depuis plus d’un an et ne cesse de cumuler les trophées. Vainqueur à San Diego, Doha et Stuttgart en 2023, la Polonaise a surtout remporté son troisième Roland-Garros en quatre ans ! Un bilan exceptionnel qui la laisse toujours plus seule au sommet, à très longue distance de la concurrence. Mais c’est bien sur gazon que le bât blesse. Car la numéro 1 mondiale n’a toujours pas gagné le moindre trophée sur cette surface et n’a encore jamais dépassé le stade des 8e de finale. L’année dernière, Alizé Cornet était venue mettre fin à sa série exceptionnelle de 37 victoires consécutives, alors qu’elle était désignée, à juste titre, comme l’immense favorite du tournoi. Si elle était bien partie à Bad Homburg cette semaine, elle a dû déclarer forfait en demi-finale, souffrant d’une intoxication alimentaire. Swiatek garde la faveur des bookmakers mais un succès au bout de la quinzaine n’a vraiment rien d’évident. Une place en demi-finale cotée à 1.70 peut être une bonne alternative pour prendre moins de risques.

Elena Rybakina, un titre à défendre (5.50)

Elle avait été brillante l’année dernière. Alors qu’elle occupait la 17e place au classement WTA, Elena Rybakina s’était montrée intraitable durant la quinzaine, en ne concédant que deux petits sets mais surtout en battant Simona Halep en demi-finale puis en gagnant le trophée contre Ons Jabeur. Depuis, la Kazakhe ne cesse d’enchaîner les belles performances : vainqueur à Indian Wells et Rome mais aussi finaliste à Portoroz, Miami et surtout à l’Open d’Australie ! Elle avait notamment éliminé Swiatek durant ce premier Grand Chelem de l’année mais avait fini par céder contre une Aryna Sabalenka étincelante. Si elle a rapidement pris la porte à Berlin, il faudra compter sur elle pour défendre son titre. Une nouvelle place dans le dernier carré du tournoi peut également vous permettre de plus que doubler la mise (2.10).

Aryna Sabalenka, l’année où tout est possible (5.50)

Elle aussi aura son mot à dire ! Aryna Sabalenka est absolument impressionnante cette année et a notamment réalisé des grosses performances en Grand Chelem. La Biélorusse a d’abord gagné l’Open d’Australie, où il aura fallu attendre la finale pour la voir concéder une manche, contre Rybakina. Elle avait auparavant gagné à Adelaïde puis avait enchaîné par une finale à Indian Wells, cette fois-ci vaincue par la Kazakhe. Elle a également éclaboussé le tennis féminin de son talent sur terre battue, en allant s’imposer à Madrid, s’offrant au passage Swiatek en finale et Sakkari en demi. Enfin, elle a atteint le dernier carré à Roland-Garros, où elle a fini par s’incliner contre Muchova au terme d’une rencontre exceptionnelle. La 2e joueuse mondiale revient ainsi à Wimbledon après sa demi-finale en 2021. Une nouvelle place à ce stade de la compétition est cotée à 2.35.

Petra Kvitova, l’expérience, la forme et un gros coup à tenter (13)

Voilà une outsider qui pourrait très bien viser plus haut. Petra Kvitova vient, en effet, tout juste de remporter le tournoi de Berlin, sans concéder le moindre set, en éliminant notamment Pliskova et Garcia avant de battre Vekic en finale. Un succès bienvenu après une saison sur terre battue expédiée. Auparavant, elle s’était également imposée à Miami, en gagnant notamment contre Rybakina en finale. Vainqueur à Eastbourne l’année dernière, elle prouve qu’elle est toujours une excellente joueuse sur herbe, elle qui est allée au bout à deux reprise à Wimbledon dans sa carrière (en 2011 et 2014). Si la Tchèque a moins brillé par la suite dans le tournoi, elle possède l’expérience et surtout la forme pour cette nouvelle édition ! Bien qu’elle puisse tomber sur Rybakina en quart de finale, sa place en demi vous permet de quadrupler la mise.

Elles auront un coup à tenter !

Si elle doit gagner en régularité, Coco Gauff (victoire cotée à 15 / demi à 4.30) s’est solidement installée dans le top 10 à seulement 19 ans. Vainqueur à Auckland en début d’année, elle n’est plus parvenue à mettre la main sur un trophée tout en réalisant souvent de beaux parcours dans les tournois (8e à l’Open d’Australie, quart à Indian Wells et Roland-Garros, demi à Eastbourne). Lorsque la confiance est là, l’Américaine peut faire mal à n’importe quelle adversaire.

Alors qu’elle était si proche de marquer l’histoire l’année dernière, Ons Jabeur (15 / 4.70) sera revancharde à Wimbledon. Finaliste de l’édition précédente, battue par Rybakina, elle avait échoué au même stade de l’US Open par la suite. Plus en difficulté début 2023, la Tunisienne s’est bien reprise par la suite sur terre battue (victoire à Charleston, quart à Roland-Garros). Malgré une préparation compliquée sur herbe, elle aura à cœur de briller de nouveau durant la quinzaine.

Dans la lignée de sa très bonne saison sur terre, Karolina Muchova (18 / 6.50) peut, elle aussi, faire mal sur gazon. Quart-de-finaliste à Wimbledon en 2019 et 2021, la Tchèque aura fort à faire cette année, étant située dans la partie de tableau de Rybakina, Kvitova et Sabalenka. Avec un seul titre en carrière, difficile de l’imaginer réaliser l’exploit. Mais un nouveau beau parcours après sa demi-finale à Roland-Garros n’est pas à exclure.

Caroline Garcia peut-elle renaître à Wimbledon ?

S’il est difficile de croire en un tournoi fantastique, Caroline Garcia (40 / 7.50) doit profiter d’une telle compétition pour prouver qu’elle est bien à sa place. La 5e mondiale semble avoir perdu son tennis en même temps que sa confiance, n’ayant plus enchaînée trois succès d’affilée depuis son parcours à Monterrey, début mars, où elle avait atteint la finale. Mais il suffit de peu pour retrouver cette étincelle qui l’avait rendue si forte l’année dernière, à la même période. Elle a abandonné en quart à Eastbourne après une alerte à l’épaule, préférant ne pas prendre de risque pour la suite.

