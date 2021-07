PRONOS PARIS RMC Tour de France Le classement maillot jaune du 5 juillet

Le classement maillot jaune des paris RMC !

Après une semaine de course, on y voit plus clair sur les bons parieurs de cette édition 2021. Grâce aux victoires de Julian Alaphilippe lors de la toute première étape de ce Tour puis à celle de Ben O'Oconnor hier à Tignes, Christophe Cessieux est le seul membre de la Dream Team a être dans le positif. Bravo à lui ! Derrière on retrouve Cyrille Guimard et Jérôme Coppel qui peuvent dire merci, respectivement, à Matthieu Van Der Poel et Mark Cavendish.

Christophe Cessieux................25€

Cyrille Guimard.........................-20€

Arthur Perrot............................-30€

Jérôme Coppel.........................-35€

Yohan Bredow..........................-60€

Pierre-Yves Leroux.................-80€

Arnaud Souque........................-90€