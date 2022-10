A l'occasion de la Semaine du jeu responsable, Winamax présente les bonnes pratiques autour du pari sportif.

Initiée par Winamax auprès de ses partenaires, la semaine du Jeu Responsable a vocation à devenir un rendez-vous annuel médiatique, un moment de prévention et de débats sur les pratiques de jeu des Français, les risques spécifiques liés aux jeux d’argent et les précautions nécessaires pour que le jeu reste toujours un plaisir.

Ne faites pas jouer vos enfants

“Ne faites pas jouer vos enfants !” Malgré le contrôle systématique d’identité à l’inscription des sites de jeu en ligne, trop nombreux sont les mineurs qui jouent sur le compte de leurs parents. Soit à leur insu, soit avec leur complicité.

Les bonnes pratiques

- Fixez-vous un budget de jeu raisonnable, qui ne mettra pas en danger vos fiannces, et tenez-vous-y.

- Considérez l'argent misé comme perdu

- Considérez le jeu comme n'importe quel autre loisir, une pratique duivertissante et occasionnant des dépenses, et non une source de revenus supplémentaire potentielle.

- Un pari sûr, cela n'exsite pas! Lorsqu'un retournement de situation ou rebondissement de dernière minute a une chance de se produire, même infime, il finira toujours par se produire lors d'un porochain match ou d'une prochaine partie.

- Ne rejouez pas lorsque vous avez ateint votre limite. Les sites de jeu en ligne fournissent des outils permettant de limiter votre temps de jeu et vos dépenses.