PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 20 avril ATP Barcelone

Mon pronostic : victoire de Chardy contre Shapovalov (2.45)

C’est un coup que je vous propose de tenter avec ce succès du Français dans un match où il est outsider. Chardy joue bien depuis le début de saison et est le meilleur représentant tricolore sur le circuit depuis le début de saison. A Monte-Carlo, la semaine dernière, il a sorti Bublik au premier tour avant de céder contre Dimitrov en deux manches. Aujourd’hui il doit affronter un joueur qui fait ses débuts sur ocre. Ce ne sera donc pas évident pour le Canadien qui n’a aucun repère sur cette surface et n’a pas joué depuis un mois et cette défaite à Miami face à Hurkacz. C’est pourquoi je pense que Jérémy peut faire un coup en sortant la tête de série numéro 7 du tournoi qui est très irrégulier et semble avoir du mal à franchir un palier. Un pari coté à 2.45 !



