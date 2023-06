Blue Rose Cen triomphe dans le Prix de Diane Longines

Plus belle épreuve de l'année réservée aux pouliches de 3 ans au galop, le Prix de Diane Longines a sacré Blue Rose Cen. Montée par Aurélien Lemaître, le duo s'est imposé de 4 longueurs, triomphant très facilement.

C'était la journée de l'élégance à l'hippodrome de Chantilly ce dimanche, mais aussi de la performance. Récente lauréate de la Poule d'Essai des Pouliches, Blue Rose Cen confirme son statut de super pouliche en remportant ici le troisième Groupe 1 de sa jeune carrière. Alors qu'elle évoluait pour la première fois sur 2.100 mètres, la représentante de Christopher Head a prouvé qu'elle avait largement les aptitudes pour courir sur plus long en s'imposant de toute une classe. L'impression est tellement bonne, que l'on peut penser qu'elle pourra tenir sur 2.400 mètres et donc se présenter au départ du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe le premier dimanche d'octobre.

Blue Rose Cen et les autres

Derrière la française, Never Ending Story, présentée par le redoutable Aidan Patrick O'Brien, s'est emparée de la deuxième place tandis que Tasmania, troisième, est un peu l'invitée surprise de ce podium, elle qui courait pour la première fois à ce niveau. Wise Girl, la compagne d'écurie de Blue Rose Cen, et Elusive Princess, ont complété l'arrivée de ce quinté. Les invaincues avant le départ, Jannah Rose, Pensée du Jour et Lady Ewelina n'ont jamais fait illusion dans cet événement.

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport