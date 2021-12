Cleangame remporte la finale du GNT pour la deuxième fois de sa carrière

Alors qu'il devait rendre la distance de 50 mètres, Cleangame n'a pas déçu ses preneurs en terrassant l'opposition et en remportant pour la deuxième fois de sa carrière la finale du Grand National du Trot ce dimanche 5 décembre sur l'hippodrome de Vincennes.

42 victoires en 64 courses, voici la statistique stratosphérique que représente Cleangame à l'heure actuelle. Ce champion de 9 ans devait relever un nouveau défi ce dimanche en rendant 50 mètres dans une épreuve où 16 concurrents partaient devant lui et il n'a eu aucun mal à le faire. Ayant un rouleau-compresseur dans les mains, son pilote et entraîneur Jean-Michel Bazire s'est rapproché progressivement durant le parcours et a pris la tête de la course à 1000 mètres de l'arrivée pour ne plus la lâcher jusqu'au poteau final.

L'écurie "Bazire" a fait carton plein dans cette épreuve en prenant les trois premières places avec un trio Cleangame - Firello - Freyja du Pont. A la fin de ce circuit du GNT 2021, Crack Money a remporté le classement par points.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport