Critériums des 4 ans et 5 ans : deux plateaux de très grande qualité

Lors de la réunion qui se disputera ce samedi 4 septembre à Vincennes, le Critérium des 4 ans et celui des 5 ans, deux épreuves de renom, couronneront les meilleurs de ces deux générations. Qui succèdera à Face Time Bourbon et Gunilla d'Atout ? Analyse.

Du côté des 5 ans, c'est un plateau de 17 concurrents qui se disputeront la victoire sur 3.000 mètres (record de l'épreuve détenu toujours par Up And Quick en 1'11''5 en 2013). En l'absence de Gu d'Héripré, Gelati Cut et Go On Boy seront les favoris de cet événement tandis que Galius, Gunilla d'Atout, Goût Baroque, Green Grass ou encore Ganay de Banville seront capables de s'imposer en cas de défaillances des deux premiers cités. Cette course sera support du Quinté de ce samedi et sera à vivre en direct sur RMC à partir de 15h15.

Un plateau plus petit mais alléchant du côté des 4 ans

Il ne seront "que" 13 à être alignés sur ce deuxième évènement de la journée mais la qualité est au rendez-vous. Préparé avec soin pour cette épreuve et associé au crack Jean-Michel Bazire, Hooker Berry aura une grande partie des sufrages avant le départ même si Hastronaute, qui vient de montrer qu'il avait la pointure d'un tel lot dernièrement, devrait être appuyé au betting. Pieds nus cette fois-ci, Hohneck et Hokkaido Jiel (lui pour la première fois de sa carrière), seront redoutables, de même qu'Hanna des Molles, qui semble être revenue à son meilleur niveau. Hirondelle Sibey, Havanaise, Helgafell et Horace du Goutier ont même le droit de gagner, c'est dire comment ce Groupe 1 est très ouvert.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport