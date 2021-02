Critérium des Jeunes : Le premier Groupe 1 réservé aux trotteurs de 3 ans

Premier Groupe 1 réservé à la génération des "I", le Critérium des Jeunes est programmé ce dimanche 21 février sur l'hippodrome de Vincennes. Un match est attendu entre Italiano Vero et Inoubliable.

Quatorze trotteurs âgés de 3 ans s'affronteront sur la distance de 2700 mètres dans le Critérium des Jeunes. Titulaire de six succès et trois disqualifications en neuf courses depuis le début de sa carrière, Italiano Vero est le meilleur poulain. Ce pensionnaire de Philippe Allaire tentera d'imiter son père Ready Cash, lauréat de cette course en 2008. Invaincue en quatre sorties cet hiver à Vincennes et facile lauréate des deux courses préparatoires réservées aux pouliches, Inoubliable sera sa rivale la plus sérieuse. Invincible Cash, In The Money, Inoui Danica, Infant Perrine et Idéal Ligneries tenteront de jouer le rôle d'arbitre.

