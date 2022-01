Davidson du Pont triomphe dans le Prix d'Amérique

Drivé par Nicolas Bazire, le fils de la légende Jean-Michel Bazire, Davidson du Pont a triomphé dans le Prix d'Amérique ce dimanche 30 janvier sur l'hippodrome de Vincennes.

Marqué par l'absence du champion Face Time Bourbon, lauréat des deux dernières éditions, en raison d'une blessure à un pied, le Prix d'Amérique réunissait dix-huit trotteurs âgés de 5 à 11 ans sur la distance de 2700 mètres. Dauphin de Face Time Bourbon lors des deux dernières éditions, Davidson du Pont est cette fois-ci monté sur la plus haute marche du podium en dominant Galius aux abords du poteau.

La consécration pour Davidson du Pont et Nicolas Bazire

Toujours bien placé dans une course notamment animée par Galius et Etonnant, Davidson du Pont s'est lancé à la poursuite de Galius dans la ligne droite, lequel avait placé une superbe accélération dans la tournant final, puis a refait mètre par mètre pour l'emporter d'un nez au passage du poteau. Flamme du Goutier a complété le podium devant Vivid Wise As et Hohneck. Agé de 9 ans, Davidson du Pont décroche une consécration méritée pour sa quatrième participation au Prix d'Amérique après une quatrième place en 2019 et deux premiers accessits en 2020 et 2021. Agé de 21 ans, Nicolas Bazire remporte son premier Prix d'Amérique en tant que driver et entraîneur.

