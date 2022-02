Davidson du Pont vise le doublé Prix d'Amérique - Prix de France

Groupe 1 disputé sur la distance de 2100 mètres, le Prix de France se déroule ce dimanche 13 février sur l'hippodrome de Vincennes. Vainqueur du Prix d'Amérique il y a deux semaines, Davidson du Pont visera le doublé.

Considéré comme la revanche du Prix d'Amérique, le Prix de France réunira quinze trotteurs, dont treize qui ont couru l'épreuve reine, sur le parcours de vitesse des 2100 mètres de la grande piste (départ donné à l'aide de l'autostart). Sacré dans le Prix d'Amérique, Davidson du Pont tentera de remporter le Prix de France, une course qu'il a déjà épinglée à son palmarès en 2020. Le pensionnaire de Nicolas Bazire devra toutefois venir à bout d'une oppostion redoutable composée notamment de Vivid Wise As, un spécialiste des parcours de vitesse, Flamme du Goutier, d'une régularité exemplaire, Cokstile, vainqueur du Prix de Bourgogne sur ce parcours début janvier, et Zacon Gio, piloté par Jean-Michel Bazire.

