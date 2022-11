Disparition tragique de Galius

Nous avons appris ce matin la terrible nouvelle par nos confrères d'Equidia. Deuxième du Prix d'Amérique en janvier dernier, Galius est mort.

Galius devait être en piste sur l'hippodrome de Vincennes ce dimanche après-midi pour participer à la première course qualificative au Prix d'Amérique. Son entraîneur Séverine Raimond a vu son cheval se sentir mal hier (ce samedi) et a fait appel à son vétérinaire puis a été emmené à la clinique où il a été pris en main. Mais son état s'est aggravé dans la nuit et il s'est éteint à l'âge de 6 ans. Des analyses sont en cours pour comprendre les raisons de sa mort. Durant sa carrière, le champion de Séverine Raimond et Cyril Raimbault a remporté 16 courses en 32 tentatives dont le Critérium des 5 ans (Groupe 1) et le Prix Ténor de Baune (G.2). Toutes nos pensées vont à son entourage.

Le Quinté en vidéo

La rédaction