Elitloppet 2021 : Deux français peuvent briller en Suède

Ce dimanche 30 mai se dispute l'édition 2021 de l'Elitloppett sur l'hippodome de Solvalla en Suède.

Considérée comme l'une des plus belles épreuves de trot au monde, l'Elitloppet va réunir seize participants divisés en deux batteries qualificatives. Les quatre premiers sont qualifiés pour la finale qui se dispute dans la même journée. Deux français prendront part à cette compétition, Gelati Cut et Bahia Quesnot. Le premier est entraîné Romain-Christian Larue. Récent quatrième du Paralympiatravet Final sur l'hippodrome de Goteborg, il va tenter de faire briller les couleurs de la France tout comme Bahia Quesnot, gagnante du dernier Prix du Cornulier et placée du Grand Prix d'Amérique. Ils devront avant-tout se méfier du champion Vivid Wise As qui est un vrai spécialiste de la vitesse et favori des bookmakers. Certains français sont déjà parvenus à briller dans cette compétition comme Dijon en 2019 ou encore Timoko en 2017.

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport