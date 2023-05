Elitloppet : Hohneck décroche le plus beau titre de sa carrière

Hohneck, trotteur élevé est entraîné en France, a remporté ce dimanche 28 mai l'Elitloppet, l'une des plus belles épreuves du trot du monde, qui se disputait à Solvalla en Suède. Il égalise à cette occasion le record de l'épreuve qui été détenu par Don Fanucci Zet en 1'08''9 (2021).

Une facile qualification puis une démonstration dans la finale

Deuxième lors de sa batterie quaificative sans faire trop d'effort, Hohneck partait déjà avant l'avantage d'une certaine fraîcheur et son entourage a eu l'opportunité de prendre le numéro 1 derrière les aîles de la voiture dans la finale. Cette tactique a été payante puiqu'après un relais avec un autre concurrent, Hohneck s'est montré intraitable toute la course et ne s'est jamais laissé approcher dans la phase finale, triomphant en champion. Etonnant, tenant du titre et autre français très attendu dans cette finale, a fait la faute au début de la ligne droite, gênant légèrement au passage le troisième représentant tricolore, Go On Boy, qui a tout de même pu venir arracher la deuxième place, qu'il a partagé avec San Moteur (la photo finish n'a pu les départager).

La plus belle victoire de sa carrière

Véritable modèle de régularité depuis ses débuts en compétition et déjà deux fois cinquième du Prix d'Amérique, la plus belle course de trot du monde, Hohneck vient de trouver une juste récompense au courage qu'il met à chacune de ses sorties. Alors que son mentor Philippe Allaire avait fait le choix fort il y a quelques semaines de cela de remplacer son driver habituel François Lagadeuc par Gabriele Gelormini, le nouveau duo ne cesse de s'illustrer et vient de vivre un moment extraordinaire sur la piste de Solvalla.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport