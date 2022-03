Etonnant triomphe dans le Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur

Plus belle course de l'année sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, le Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur a été remporté par Etonnant ce dimanche 13 mars.

Invaincu en cinq courses sur le mile (1609 mètres) de Cagnes-sur-Mer et lauréat des deux dernières éditions, le grandissime favori Vivid Wise As n'est donc pas parvenu à réaliser le triplé et a dû se contenter de la place de dauphin derrière Etonnant.

Etonnant domine Vivid Wise As

Patient durant la première partie du parcours, Etonnant s'est rapproché dans la ligne d'en face pour se porter aux côtés de l'animateur Vivid Wise As et l'a ensuite dominé aux abords du poteau. Billie de Montfort a complété le podium. Vainqueur du Prix de Paris (G.1) l'an passé sur la distance marathon de 4150 mètres, Etonnant prouve qu'il sait tout faire en s'imposant au plus haut niveau sur le mile dans une course remportée à quatre reprises par son père Timoko.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport