Fin de carrière prématurée pour le champion Face Time Bourbon

Forfait pour le Prix d'Amérique (30 janveier à Vincennes) dont il était le grand favori en raison d'une blessure, Face Time Bourbon ne sera plus revu en compétition.

Son propriétaire Antonio Somma et son entraîneur Sébastien Guarato ont confirmé la nouvelle redoutée depuis l'annonce de son forfait dans un Facebook Live sur Equidia ce jeudi 27 janvier. Agé de seulement 7 ans, Face Time Bourbon quitte donc la scène hippique en raison d'une blessure : un problème ligamentaire au niveau de l'antérieur gauche. Son entourage ayant pris la sage décision de conserver l'intégrité du cheval qui va désormais continuer de briller au haras.

Une carrière exceptionnelle

Fils de Ready Cash, Face Time Bourbon a marqué les courses hippiques de son empreinte en remportant 35 courses en 43 sorties dont 17 au niveau Groupe 1 (le niveau le plus élevé dans la hiérarchie des courses hippiques). Il a notamment triomphé à deux reprises dans le Prix d'Amérique et brillé à l'étranger. Son compte en banque s'élève à 3 392 880 euros. Et il est le cheval le plus rapide de Vincennes avec la réduction d'1'09''1 sur 2100 mètres. Bonne retraite champion !

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport