Flamme de Goutier remporte le Prix de Cornulier

Ce dimanche 23 janvier se disputait le Prix de Cornulier, la plus belle épreuve de trot monté au monde sur la distance des 2700 mètres de la grande piste de Vincennes.

La victoire est revenue à la favorite et dauphine de la dernière édition, Flamme du Goutier à l'issue d'une superbe fin de course. Elle a devancé l'excellente Granvillaise Bleue, entraînée par Pierre Levesque. La troisième place a été obtenue par Etoile de Bruyère qui avait déjà terminé sur le podium l'an dernier. C'est la tenante du titre, Bahia Quesnot qui a pris la quatrième place aux dépens de la très bonne sprinteuse, Gladys des Plaines. A noter qu'il n'y a que des femelles à l'arrivée de cette course!

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport