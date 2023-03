Grand Critérium de Vitesse BFM Nice Côte d'Azur : Vivid Wise As vise un troisième sacre

Porgrammé ce dimanche 12 mars sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, le Grand Critérium de Vitesse BFM Nice Côte d'Azur sera l'évènement hippique du week-end.

Groupe 1 (le plus haut niveau dans la hiérarchie des courses hippiques) disputé sur la courte distance de 1609 mètres (départ donné à l'aide de l'autostart), le Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur est la plus belle épreuve disputée sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Onze trotteurs âgés de 5 à 10 ans seront au départ. Trotteur italien bien connu sur le sol français et notamment sur cet hippodrome où il compte six succès en sept tentatives, Vivid Wise As sera le grand favori. Plaisant deuxième du Prix de France (Groupe 1) dernièrement à Vincennes et lauréat de ce Grand Critérium de Vitesse en 2020 et 2021, il s'annonce redoutable. Parmi ses opposants, on retrouve ses compagnons d'entraînements Vernissage Grif et Charmant de Zack, la Française Délia du Pommereux, le Norvégien Moni Viking, sans oublier Go On Boy, Gently de Muze et Emeraude de Bais, qui restent tous les trois sur un succès.

La course est programmée ce dimanche 12 mars à 16H25.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport