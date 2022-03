Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur : Vivid Wise As vise le triplé

Plus belle course de l'année sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, le Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur (G.1) est programmé ce dimanche 13 mars. L'Italien Vivid Wise As tentera de remporter cette prestigieuse épreuve pour la troisième année consécutive.

Treize trotteurs âgés de 5 à 11 ans s'y affronteront sur la courte distance de 1609 mètres (départ autostart). Un mois après son sacre dans le Prix de France à Vincennes, Vivid Wise As retrouvera son jardin de Cagnes-sur-Mer, hippodrome sur lequel il est invaincu en cinq courses. Il sera le grand favori à sa succession malgré son numéro 8 à l'extérieur derrière la voiture. Les Italiens seront très bien armés car Zacon Gio, Vitruvio, Cokstile et même Bleff Dipa seront aussi de la partie. Côté Français, Délia du Pommereux, deuxième du Prix de France, Etonnant, deuxième du Prix de Paris, Billie de Montfort et Bahia Quesnot auront également des ambitions.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport