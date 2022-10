Hippisme: Alpinista remporte le Prix de l’Arc de Triomphe

Favorite des parieurs, la jument anglaise Alpinista a vaincu dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe ce dimanche 2 octobre sur l’hippodrome de ParisLongchamp.

Vingt galopeurs âgés de 3 ans et plus s'affrontaient sur la distance de 2400 mètres dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, une course prestigieuse diffusée dans 60 pays et offrant une allocation totale de 5 millions d'euros dont 2,8 millions pour le vainqueur.

Alpinista, la jument anglaise âgée de 5 ans et montée par le Britanique Luke Morris, devient la nouvelle championne du monde du galop sur la distance classique de 2.400 mètres. Au palmarès de cette course prestigieuse sacrant le meilleur galopeur du monde, elle succède à l’Allemand Torquator Tasso, troisième cette année. Le Français Vadeni a pris la deuxième place. Après avoir patienté en bonne position dans le groupe de tête dans une animée par Titleholder, l'un des quatre Japonais au départ, Alpinista a pris facilement l'avantage à 300 mètres du poteau avant de résister aux attaques de Vadeni et Torquator Tasso. Elle remporte ainsi sa huitième course d'affilée et demeure invaincue depuis 2020.

Le Quinté en vidéo

ABr