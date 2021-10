Hippisme: Torquator Tasso remporte le 100e Prix de de l'Arc de Triomphe

Torquator Tasso a devancé ses rivaux pour remporter dimanche le 100e Prix de l’Arc de Triomphe sur l'hippodrome de ParisLongchamp. Une victoire surprise pour le cheval allemand drivé par René Piechulek.

Après les victoires tricolores de Waldgeist et Sottsass ces deux dernières années, Torquator Tasso a mis fin à la suprématie française sur le Prix de l’Arc de Triomphe. Drivé par René Piechulek, le pur-sang allemand s’est imposé ce dimanche lors de la 100e édition de la mythique course sur l'hippodrome de ParisLongchamp.

Dix ans après la dernière victoire d'un cheval allemand, l'outsider Torquator Tasso a pris le meilleur sur tous les favoris et notamment le pur-sang irlandais Tarnawa monté par le crack-jockey belge, Christophe Soumillon. Le grandissime favori de la course s'est contenté de la deuxième place derrière Torquator Tasso. Hurricane Lane est troisième alors que Adayar et Sealiway complètent le quinté.

Piechulek: "C'est fantastique!"

Avec une cote de 69/1 au départ de la course mythique, le duo Torquator Tasso-Piechulek n'était pas spécialement attendu lors de ce 100e prix de l'Arc de Triomphe mais un fabuleux final lui a permis de succéder à Danedream et son jockey Andrasch Starke, dernier vainqueur allemand en 2011.

"C’est fantastique, a exulté René Piechulek au micro de la chaîne M6. C’est ma première victoire sur le Prix de l’Arc de Triomphe. C’est juste fantastique. Marcher dans les pas d’Andrasch Starke, c’est juste incroyable. Cela a été une course brillante, une course parfaite."

Le Quinté en vidéo

JGL