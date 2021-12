Hohneck et Galius décrochent leur ticket pour le Grand Prix d'Amérique

Ce dimanche 26 décembre se disputaient deux épreuves qualificatives au Grand Prix d'Amérique prévu le 22 janvier prochain, le Critérium Continental et le Prix Ténor de Beaune. Les vainqueurs de ces deux courses ont décroché leur ticket qualificatif pour la plus belle compétition de trot au monde.

Le Critérium Continental opposait dix-sept concurrents âgés de 4 ans sur la courte distance des 2100 mètres avec un départ à l'autostart. La victoire est revenue au favori de la course, Hohneck, en se montrant très accrocheur tout au long du parcours. Il a tenu en respect, Hussard du Landret, qui a fait preuve de beaucoup de ténacité pour conserver le premier accessit au dépens de l'excellent finisseur Hooker Berry, entraîné et drivé par Jean-Michel Bazire. Le Prix Ténor de Beaune, réservé aux meilleurs 5 ans sur la distance des 2700 mètres de la grande piste a vu la victoire de Galius. Animateur de l'épreuve, il a su repartir aisément dans la phase finale et devancer nettement, Empire qui a toujours été placé dans le groupe de tête. La bonne note est à mettre à l'actif de Ganay de Banville qui a fini très vite et pris la troisième place de cette course. Grandissime favorite, Ampia Mede Sm a déçu ses nombreux preneurs. Elle s'est mise au galop dans le tournant final et a été disqualifiée.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport