Hohneck et Galius : deux nouveaux billets pour l'Amérique

Lors de la réunion de courses qui se déroulait ce dimanche 26 décembre à Vincennes, Hohneck et Galius ont obtenu leur billet qualificatif pour participer au Prix l'Amérique.

Support du Quinté +, le Critérium Continental (2.100 mètres autostart - Groupe 1) a sacré Hohneck, qui était le favori de l'épreuve. Bien que piégé nez au vent en deuxième épaisseur, Hohneck, piloté par François Lagadeuc, a réussi à avoir le dessus sur ses rivaux dans la phase finale, profitant qu'Hooker Berry a du mettre du temps pour trouver le passage. Hussard du Landret s'est intercalé entre les deux cités précédemment. L'entourage d'Hohneck (entraîneur : Philippe Allaire) pourrait se laisser tenter à l'aligner au départ de l'Amérique d'après nos informations.

Trois courses plus tard, la sensation est venue de Galius qui a remporté le Prix Ténor de Baune (2.700 mètres - Groupe 2), faisant tomber la favorite Ampia Mede SM, qui s'est mise à la faute sans raison dans le dernier tournant, elle qui restait sur huit succès d'affilé. Après avoir pris le commandement rapidement, le duo Galius / Yoann Lebourgeois a pu contrôler la course à sa guise et triompher devant Empire et Ganay de Banville, le dernier cité était déjà qualifié pour la belle fin janvier.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport