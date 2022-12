Horsy Dream et Idao de Tillard se qualifient pour le Prix d'Amérique

Ce samedi 24 décembre se disputait deux épreuves qualificatives au Prix d'Amérique sur l'hippodrome de Vincennes, le Prix Ténor de Baune et le Critérium Continental. Le vainqueur de chaque course décrochait son ticket qualificatif pour l'épreuve reine disputée en janvier prochain.

Le Prix Ténor de Baune était une compétition réservée aux meilleurs chevaux de la génération des 5 ans et parcourue sur la distance des 2700 mètres avec un seul poteau de départ. Treize trotteurs étaient engagés dans cette compétition. Invaincu après dix courses en carrière, le phénomène Calgary Games était le grandissime favori de cette course. Et il a déçu ses nombreux preneurs pour ses débuts en France puisqu'il a été disqualifié à mi-parcours alors qu'il figurait encore parmi les premiers. La victoire est finalement revenue au crack de Pierre Belloche, Horsy Dream, qui aligne ici un troisième succès consécutif. Il a devancé très facilement la bonne finisseuse Happy Valley qui n'a pu s'exprimer qu'en fin de parcours. La troisième place a été obtenue au grand animateur de la compétition et outsider Beads. Il s'est montré très tenace d'un bout à l'autre du parcours pour conserver une place sur le podium. Le Critérium Continental était la deuxième préparatoire du jour au Prix d'Amérique. Treize des meilleurs chevaux âgés de 4 ans s'affrontaient sur la distance des 2100 mètres avec un départ à l'autostart. Le grandissime favori, Idao de Tillard, n'a pas fait de détail dans cette compétition. Après avoir toujours progressé près des leaders, il a placé une attaque redoutable dans la ligne droite pour ne faire qu'une bouchée de ses adversaires. L'outsider Imhatra Am a très bien fini pour s'adjuger le premier accessit aux dépens de l'un des animateurs de la course, Callmethebreeze, qui s'est montré très accrocheur pour conserver une place sur le podium. Bravo à Horsy Dream et Idao de Tillard ainsi qu'à leurs entourages!

