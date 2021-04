Jean-Michel Bazire, le Zidane du Trot, fête ses 50 ans

Né le 16 avril 1971 au Mans, Jean-Michel Bazire fête ses 50 ans ce vendredi. Surnommé le Zidane du Trot, Jean-Michel Bazire est un phénomène qui possède un fabuleux palmarès.

Issu du sérail (son père Michel était entraîneur), Jean-Michel Bazire a étudié à l’école AFASEC de Graignes et a remporté la première course de sa carrière en août 1987. 34 ans plus tard, il totalise plus de 6400 succès en tant que pilote et plus de 3500 succès en tant qu’entraîneur. Il a été sacré 20 fois Sulky d’Or (titre récompensant le driver ayant remporté le plus de succès en une année) en 1998 puis de 2000 à 2018. Il est d’ailleurs le recordman du nombre de victoires en une année en France au trot attelé avec 339 unités en 2006.

Quatre sacres dans le Prix d’Amérique

Au cours de sa carrière, il a remporté les plus belles courses françaises dont le Prix d’Amérique à quatre reprises avec Moni Maker (1999), Kesaco Phedo (2004), Up and Quick (2015) et Bélina Josselyn (2019). Il a également brillé à l’étranger dans des épreuves de renom comme l’Elitloppet en Suède (deux succès) et la Loterie de Naples en Italie (trois succès). Jean-Michel Bazire est aussi un miraculé puis il a été victime d’un AVC en juillet 2012 sur l’hippodrome d’Enghien une fois le poteau d’arrivée franchi alors qu’il était au sulky de sa pensionnaire Quoumba de Guez. Une chose est sûre, à 50 ans, Jean-Michel Bazire a marqué l’histoire des courses hippiques et n’a pas fini de gagner aussi bien en tant que driver qu’entraîneur.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport