Journée des Critériums : Le sacre des meilleurs 3 ans, 4 ans et 5 ans français

Organisateur des courses de trot en France, LeTROT a innové cette année en organisant les Critériums des 3 ans, 4 ans et 5 ans le même jour, le dimanche 18 septembre, sur l'hippodrome de Vincennes.

Les "cracks de demain" seront donc en piste ce dimanche sur la cendrée de Vincennes. Réunissant seize trotteurs sur la distance de 3000 mètres, le Critérium des 5 ans (Groupe 1) servira de support au Quinté+, le pari phare du PMU. Cheval le plus riche de sa génération, Hohneck en sera le favori malgré sa défaite dans l'ultime course qualificative. Mais il aura face à lui une opposition coriace composée notamment de Happy Valley, redoutable finisseuse, de Hip Hop Haufor, qui possède beaucoup de tenue et devrait se plaire sur cette longue distance, et des pensionnaires de Jean-Michel Bazire : Hooker Berry et Héraut d'Armes. Douze concurrents s'affronteront dans le Critérium des 4 ans (G.1) sur la distance de 2850 mètres. Véritable phénomène avec 14 succès en 19 courses depuis le début de sa carrière, Idao de Tillard aura à coeur de remettre les pendules à l'heure après sa dernière disqualification face aux pensionnaires de Philippe Allaire : Izoard Védaquais et Italiano Vero. Enfin, dans le Critérium des 3 ans (G.1), quinze concurrents se retrouveront aux prises sur la distance de 2700 mètre. Déjà deux fois lauréat au plus haut niveau et leader de sa génération, Just A Gigolo devrait avoir les faveurs des parieurs malgré sa récente deuxième place dans l'ultime course qualificative. Face à lui, Juninho Dry, Joyner Sport, Jamaica Turbo, Jazzy Perrine, Juliet Papa Bravo et Janka Somolli, auront également des ambitions.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport