Journée exceptionnelle sur l'hippodrome de Vincennes

Ce dimanche 26 juin avait lieu l'une des plus belles journées sur l'hippodrome de Vincennes. Cinq Groupes I étaient au programme lors de cette réunion sur la cendrée parisienne. Voici un retour sur les meilleurs moments de ce magnifique événement.

Le premier Groupe I était le Prix d'Essai, une épreuve réservée aux meilleurs chevaux âgés de 3 ans dans la discipline du trot monté. Jelyson a déjoué tous les pronostics en s'imposant de bout en bout, associé à Yoann Lebourgois. Le Prix du Président de la République opposait les meilleurs de la génération des 4 ans, toujours au trot monté sur la distance des 2850 mètres. C'est une nouvelle fois un outsider qui a crée la surprise dans cette course. Confié à Adrien Lamy, Intuition n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires en s'imposant dans un très bon style. Le Prix Albert Viel réunissait quinze des meilleurs trotteurs âgés de trois ans au trot attelé. Animateur de la compétition, Just A Gigolo n'a jamais été inquiété dans cette course, s'imposant avec de la marge dans cette course. Euphorique, le jockey Adrien Lamy a une nouvelle fois remporté un Groupe I avec Happy And Lucky dans le Prix de Normandie en dominant la grandissime favorite Hirondelle du Rib aux abords du poteau. Point d'orgue de la journée, le Prix René Ballière se disputait sur 2100 mètres avec un départ à l'autostart. A l'issue d'un sprint de haut vol, Vivid Wise As est venu à bout du champion Etonnant, vainqueur de l'Elitloppet.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport