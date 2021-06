La course des Bleus, dispositif exceptionnel du PMU pendant l'Euro 2020

Afin de soutenir les Bleus et célébrer le lien social commun entre le monde des courses et le football pendant l'Euro 2020, le PMU, partenaire majeur de l'Equipe de France de Football, met en place un dispositif exceptionnel.

Ce dispositif sera en place pendant toute la durée de la compétition (du 11 juin au 11 juillet 2021) et aura pour objectif d’animer la communauté des parieurs hippiques en créant l’événement dans chacun de ses 13 200 points de vente, sur Internet et sur les réseaux sociaux.

Chaque jour de match de l’Equipe France, la course du Quinté+ deviendra « La Course des Bleus » et sera dotée d’une Tirelire de 500.000 € et augmentera progressivement à partir des 8emes de finale, pour passer à 1 million d’euros, et jusqu’à 4 millions d’euros si les Bleus parviennent en finale.

Pendant toute la compétition, les points de vente PMU seront décorés aux couleurs de l’Equipe de France avec une PLV évènementielle et proposeront 3 000 animations afin que parieurs et supporters partagent le meilleur de l’hippisme et du football. A cette occasion, de nombreux cadeaux seront offerts dont une casaque « collector » aux couleurs de l’Equipe de France pour les plus chanceux.

Le Quinté en vidéo

Dimitri Blanleuil Journaliste RMC Sport