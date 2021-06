La pouliche irlandaise Joan of Arc remporte le Prix de Diane Longines

Course prestigieuse sacrant la meilleure pouliche de 3 ans, le Prix de Diane Longines avait lieu ce dimanche 20 juin sur l'hippodrome de Chantilly. L'Irlandaise Joan of Arc y a triomphé avec autorité.

Suite au forfait d'Amazing Grace, dix-sept pouliches de 3 ans s'affrontaient sur la distance de 2100 mètres dans l'édition 2021 du Prix de Diane Longines. Deux semaines après le sacre de St Mark's Basilica dans le Prix du Jockey Club, l'entraîneur irlandais Aidan O'Brien et le jockey basque Ioritz Mendizabal ont de nouveau brillé grâce à la pouliche Joan of Arc. Toujours bien placée dans le groupe de tête dans une course animée par Sibila Spain, Joan of Arc est passée à l'offensive dans la phase finale pour prendre l'avantage sur cette dernière à cinquante mètres du poteau et l'emporter brillamment. Philomène et Burgarita ont terminé plaisamment pour prendre respectivement les deuxième et troisième places devant l'animatrice Sibila Spain. Rougir a conclu au cinquième rang. Propriété d'Antoine Griezmann, Natsukashi a fini à la dernière place.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport