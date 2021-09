Le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe en chiffres

Considéré comme le Championnat du Monde des pur-sang, le Prix de l'Arc de Triomphe est programmé ce dimanche 3 octobre sur l'hippodrome de ParisLongchamp. Il s'agit d'une année exceptionnelle puisque l'on va assister à la 100ème édition. Découvrez les chiffres clés de cette épreuve mythique.

100 : Il s'agit de la 100ème édition du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe ce dimanche sur l'hippodrome de ParisLongchamp. Cette course a été crée en 1920.

1 milliard : Le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe est un événement international retransmis dans 50 pays et réunissant 1 milliard de téléspectateurs. Une audience supérieure notamment à celle d'une finale de Coupe du Monde.

62 millions : Le montant des paris sur la course de l’Arc, dont une grande partie enregistrée à l’international, notamment au Japon et à Hong Kong.

5 millions : En euros, l'allocation totale du Prix de l’Arc de Triomphe. 2 857 000€ sont alloués au vainqueur.

3 millions : C’est le montant de la Super Tirelire du Quinté+ mise en jeu par le PMU.

2400 : En mètres, la distance à parcourir lors du Prix de l'Arc de Triomphe.

2’24’’49 : Le record chronométrique du Prix de l’Arc de Triomphe sur l'hippodrome de ParisLongchamp réalisé par la jument allemande Danedream en 2011. Soit une vitesse moyenne de 60 km/h. Le record de l'épreuve a été établi par la jument irlandaise Found en 2016 sur le parcours des 2400 mètres de Chantilly en 2'23''61.

8 : Huit pur-sang ont remporté à deux reprises cette prestigieuse course : Ksar (1921, 1922), Motrico (1930, 1932), Corrida (1936, 1937), Tantième (1950, 1951), Ribot (1955, 1956), Alleged (1977, 1978), Trêve (2013, 2014) et Enable (2017, 2018).

8 : André Fabre figure huit fois au palmarès du Prix de l’Arc de Triomphe. Victorieux avec Trempolino (1987), Subotica (1992), Carnegie (1994), Peintre Célèbre (1997) Sagamix (1998), Hurricane Run (2005), Rail Link (2006) et Waldgeist (2019) le professionnel cantilien est l’entraîneur le plus titré dans ce tournoi. Il n'aura aucun représentant cette année, ce qui est très rare.

6 : Vainqueur avec Lammtarra (1995), Sakhee (2001), Marienbard (2002), Golden Horn (2015) et Enable (2017, 2018), Lanfranco Dettori est le détenteur du record de succès pour un jockey dans l’Arc. Le crack jockey italien a la possibilité de décrocher une septième couronne cette année avec Enable. Les propriétaires Marcel Boussac et Khalid Abdullah ont également été sacrés à six reprises.

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport