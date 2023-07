Le rendez-vous des copains: Les paris hippiques du dimanche 9 juillet

Entre le 1er et le 16 juillet, le PMU met à l’honneur ses turfistes avec la Fête des Parieurs. A l’occasion de cette opération, RMC en partenariat avec le PMU lance un tout nouveau contenu vidéo: le rendez-vous des copains.

Une bande de copains parieurs expérimentés, occasionnels et néophytes se retrouvent dans l’ambiance conviviale d’un point de vente PMU pour échanger sur les courses hippiques du week-end et élaborer leurs paris. Ce week-end, la Team RMC (composée de Nicolas Vilas, Pierre Dorian, Lemuel Dufez, Lionel Charbonnier, Mathieu Zaccagnini et Frédéric Kita) est en place dans le point de vente PMU "Le Rami", dans la ville de Lens.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport