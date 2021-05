Mis en examen pour viol, le jockey Boudot suspendu 3 mois à titre conservatoire, Bazire aussi

Deux jours après la mise en examen de Pierre-Charles Boudot pour le chef de viol et de Pierre Bazire pour le chef de non-dénonciation de crime, les commissaires de France Galop ont pris connaissance ce vendredi 14 mai des observations des deux jockeys et les ont suspendus pour trois mois à titre conservatoire.

Placés en garde à vue lundi à la Gendarmerie de Chantilly puis mis en examen mercredi par un magistrat intructeur du Tribunal Judiciaire de Senlis à la suite d'une plainte déposée par une femme pour des faits qui seraient survenus dans la nuit du 17 au 18 février à Cagnes-sur-Mer, Pierre-Charles Boudot et Pierre Bazire ont été suspendus à titre conservatoire et pour une durée de trois mois de leurs autorisations de monter en course. Ces mesures de suspension pourront être levées ou renouvelées en fonction des éléments qui seront portés à la connaissance des Commissaires de France Galop. Agé de 28 ans, Pierre-Charles Boudot a remporté trois Cravaches d'Or (titre récompensant le meilleur jockey au nombre de succès sur une année civile en France) et de nombreux Groupes 1 dont le Prix de l'Arc de Triomphe. Il totalise déjà 105 succès au cours de l'année 2021. Quant à Pierre Bazire, il a franchi le poteau en tête à neuf reprises cette année.

Le communiqué de France Galop :

"Ce vendredi 14 mai 2021, les Commissaires de France Galop ont pris connaissance des observations apportées par les jockeys Pierre-Charles BOUDOT et Pierre BAZIRE, mis en examen par un magistrat instructeur du Tribunal Judiciaire de Senlis, respectivement des chefs de viol et non-dénonciation de crime, dans la perspective de l’adoption de mesures conservatoires.

Bien que ces deux jockeys demeurent présumés innocents, les poursuites pénales en cours, la gravité des faits supposés et leur atteinte à l’image des courses, à la régularité et à la sécurité de celles-ci, ainsi qu’à l’organisation des paris afférents, les Commissaires ont suspendu, à titre conservatoire et pour une durée de trois mois, l’autorisation de monter desdits jockeys et ce en application des dispositions de l’article 216 du code des courses.

Ces mesures pourront être levées ou renouvelées en fonction des éléments qui seront portés à la connaissance des Commissaires de France Galop."

