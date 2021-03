Les pronos hippiques du dimanche 14 mars 2021

Le Quinté+ du dimanche 14 mars est programmé sur l’hippodrome de Compiègne dans la discipline du plat. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 14 MARS

Frédéric Kita

9 Kourking (Favori)

Le favori de Frédéric Kita est le 9 Kourking. Régulier et performant en terrain pénible, il peut briller pour sa rentrée.

6 The Tickler (Outsider)

Son outsider est le 6 The Tickler, qui a ponctué son année 2020 par deux succès et peut monter de catégorie avec bonheur.

Lionel Charbonnier

5 You Rock

Lionel Charbonnier rachète le 5 You Rock, dévenant lors de ses deux dernières sorties mais performant en fin d'année.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Compiègne) - Course 3 : 5 Nice To See You

Il découvre un bel engagement et l'opposition est à sa portée.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Compiègne) - Course 7 : 8 High Star

Il semble avoir des moyens et il découvre les handicaps avec de légitimes ambitions.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport