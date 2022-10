Les pronos hippiques du dimanche 16 octobre 2022

Le Quinté+ du dimanche 16 octobre est programmé sur l’hippodrome de ParisLongchamp dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 16 OCTOBRE

Frédéric Kita

2 Be My Day (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 2 Be My Day, troisième sur ce parcours dernièrement et proche d'un succès.

9 El Manifico (OUTSIDER)

Son outsider est le 9 El Manifico, à ne pas condamner sur ses derniers échecs car il est compétitif à ce poids.

LE PARI DU JOUR

LE PARI DE FOLIE

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport