Les pronos hippiques du dimanche 19 mars 2023

Le Quinté+ du dimanche 19 mars est programmé sur l’hippodrome d'Auteuil dans la discipline de l'obstacle. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 19 MARS

Frédéric Kita

8 Six One (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 8 Six One, qui aligne les excellentes performances à ce niveau et devrait de nouveau répondre présent.

7 Muhtalad (OUTSIDER)

Son outsider est le 7 Muhtalad, qui a dévoilé des moyens dans les courses à condition et débute dans les handicaps avec des ambitions.

LE PARI DU JOUR

Réunion 5 (Reims) - Course 3 : 10 Goliath du Caux

Alignant les bonnes performances, performant corde à droite et bien engagé, il devrait lutter pour le succès.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Auteuil) - Course 7 : 9 Lucky One

Il redescend de catégorie et il est donc capable de terminer sur le podium.

Le Quinté en vidéo

