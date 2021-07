Les pronos hippiques du dimanche 1er août 2021

Le Quinté+ du dimanche 1er août est programmé sur l’hippodrome de Clairefontaine-Deauville dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 1ER AOÛT

Mathieu Zaccagnini

1 Blue Swan (Favori)

Le favori de Mathieu Zaccagnini est le 1 Blue Swan. Il aligne les bonnes performances dans les gros handicaps et il semble proche d'un succès.

4 Light In The Dark (Outsider)

Son outsider est le 4 Light In The Dark. Elle se plait dans les handicaps en valeur 36.5 et elle est régulière en compétition.



Lionel Charbonnier

10 Flyingbeauty

Lionel Charbonnier vous conseille le 10 Flyingbeauty. Elle fait preuve d'une belle régularité en compétition et sa forme est sûre.



LE PARI DU JOUR

Réunion 3 (Enghien) - Course 4 : 6 Holly Madrik

Elle est douée mais se montre souvent fautive. Maintenant, elle reste en gros retard de gains. A jouer en simple gagnant.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 3 (Enghien) - Course 7 : 6 Holbox d'Em

Il n'a pas de marge mais associé à Matthieu Abrivard, il a les moyens de surprendre.

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport