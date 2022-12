Les pronos hippiques du dimanche 1er janvier 2023

Le Quinté+ du dimanche 1er janvier est programmé sur l’hippodrome de Vincennes dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 1ER JANVIER

Frédéric Kita

4 Etonnant (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 4 Etonnant, trotteur le plus riche de la course et très performant sur les parcours de vitesse.

11 Ampia Mede Sm (OUTSIDER)

Son outsider est le 11 Ampia Mede Sm, qui compte trois succès en quatre tentatives sur ce tracé.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vincennes) - Course 7 : 8 Héliot de Cahot

Il a été battu de peu dernièrement par l'excellent Horsy Dream, vainqueur du Prix Ténor de Baune (Groupe 1) et qualifié pour le Prix d'Amérique. Performant sur ce parcours de vitesse et déferré des quatre pieds, il détient une très belle chance théorique.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Vincennes) - Course 5 : 13 Elan du Mouchel

Ses deux dernières sorties à Vincennes sont bonnes. Il peut de nouveau faire afficher une belle cote.

Le Quinté en vidéo

