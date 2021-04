Les pronos hippiques du dimanche 25 avril 2021

Le Quinté+ du dimanche 25 avril est programmé sur l’hippodrome d'Auteuil dans la discipline de l'obstacle. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU DIMANCHE 25 AVRIL

Frédéric Kita

7 Gaboriot (FAVORI)

Le favori de Frédéric Kita est le 7 Gaboriot, deuxième lors d'une des courses préparatoires au mois de mars.

9 Fou Délice (OUTSIDER)

Son outsider est le 9 Fou Délice, troisième de cette course l'an passé.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Auteuil) - Course 6 : 4 L'Autonomie

Elle a remis les pendules à l'heure en dernier lieu et elle semble en mesure d'aligner un nouveau succès dans cette course.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Auteuil) - Course 5 : 1 Losange Vert

Il a déçu lors de sa dernière sortie mais il fait partie d'un des meilleurs de cette course et il fait preuve d'une belle régularité en course. On le rachète.

Le Quinté en vidéo

