Les pronos hippiques du dimanche 28 mai 2023

Le Quinté+ du dimanche 28 mai est programmé sur l’hippodrome de Saint-Cloud dans la discipline du plat. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 28 MAI

Mathieu Zaccagnini

13 Monarchic (FAVORI)

Il a déjà bien fait sur ce parcours et il dépend d'un entraîneur redoutable. Il doit se mettre en évidence dans cette course.

9 Simply Striking (OUTSIDER)

Il a évolué au plus haut niveau et s'il fait sa vraie valeur, il peut surprendre dans cette course.

Lionel Charbonnier

Lionel Charbonnier pense que le 1 Titanium a montré beaucoup de qualité depuis le début de sa carrière. Il doit donc viser une place dans le Quinté pour ses débuts dans les handicaps.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Saint-Cloud) - Course 5 : 2 Nashwa

Lauréate du Prix de Diane (G.1) l'an passé, cette jument anglaise revient en France avec des ambitions et peut briller pour sa rentrée.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Saint-Cloud) - Course 6 : 11 Levante Breeze

Ella a terminé plaisamment lors de ses débuts en compétition et elle peut cette fois-ci ambitionner une place sur le podium.

Le Quinté en vidéo

Mathieu Zaccagnini Journaliste RMC Sport