Les pronos hippiques du dimanche 29 mai 2022

Le Quinté+ du dimanche 29 mai est programmé sur l’hippodrome de Longchamp dans la discipline du galop. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 29 MAI

Frédéric Kita

2 Sitello

Le favori de Frédéric Kita est le 2 Sitello, deuxième de la course de référence et capable de lutter pour le succès.

13 Yes For Ever

Son outsider est le 13 Yes For Ever, qui vient d'ouvrir son palmarès et se déplace à Paris avec des ambitions.

Lionel Charbonnier

4 Wassim

Lionel Charbonnier rachète le 4 Wassim, qui n'a pas eu un bon parcours dernièrement.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (ParisLongchamp) - Course 5 : 5 Sealiway

Il s'est bien défendu dans le Prix Ganay et il a réussi au plus haut niveau. Il peut s'imposer.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (ParisLongchamp) - Course 7 : 1 Limoncella

Douée et perfectible, ses débuts dans les handicaps sont à suivre de près.

Le Quinté en vidéo

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport